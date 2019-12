Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de indatorare a firmelor din Romania este cel mai ridicat la nivel european, in condițiile in care creșterea capitalului firmelor din ultimul an (+14 la suta) nu a reușit sa compenseze in totalitate avansul inregistrat de datoriile acestora (+17 la suta), arata BNR.BNR a prezentat…

- UE are nevoie de unitate, fara de care ii va fi "foarte greu" sa avanseze in consolidarea proiectului european si sa conteze semnificativ la nivel mondial, a declarat, joi, consilierul prezidential Leonard Orban. "Insist asupra nevoii de unitate, pentru ca fara unitate ii va fi UE foarte…

- Presedintele PSD Brasov, senatorul Marius Dunca, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat "impotriva celor care se lauda, la nivel european, cu ajutorul dat contra poporului roman", indemnand la exercitarea dreptului de vot, "pentru care avem eroi care s-au sacrificat, care si-au dat…

- Universitatea Politehnica din Hong Kong, in care se afla peste 200 de protestatari, a intrat sub controlul forțelor de poliție care au blocat accesul in interiorul instituției, continuand confruntarea directa cu participanții la demonstrațiile pro-democrație, relateaza cotidianul The Guardian preluat…

- Noi vesti proaste pentru posesorii de masini cu motoare diesel sau pe benzina din Europa: tot mai multe tari si producatori auto intorc spatele acestor tehnologii. Incepand cu 2022, cei care vor sa-si cumpere o astfel de masina raman fara o optiune, un mare producator auto anuntand ca va renunta la…

- PREMIERA… Devenit primul comisar de citare roman din Panelul World Rugby, structura ce aduna cei mai valorosi experti in anti-joc din lumea rugbystica, barladeanul Mihai Irimia se afla inaintea unei alte premiere pentru rugbyul romanesc. Acesta a fost delegat de catre EPCR (echivalentul UEFA la fotbal…

- V. Stoica La Maneciu se pregatește construirea unui centru de furnizare de servicii sociale pentru persoanele care nu dispun de posibilitați materiale, atat din randul copiilor care provin din familii sarace, cat și din randul batranilor singuri. Autoritatea locala are posibilitatea sa inființeze un…

- Suna banal? Suna absurd? Suna ca în Moldova. De la începutul verii, lucrarile pe un tronson anume, de pe strada 31 August s-au oprit. Autoritațile bat pasul pe loc, fara vreo decizie. Pe scurt, pentru a continua lucrarile de reconstrucție, trebuiesc defrișați câțiva…