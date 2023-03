FOTO. Legendara fabrică Clujana, imagini dezolante după închidere! Legendara fabrica de incalțaminte Clujana, surprinsa in imagini dezolante dupa inchidere.Pozele facute din interiorul fabricii, distribuite in mod anonim de catre un utilizator al unei rețele de socializare surprind fabrica inființata in anul 1911 de familia Renner, care pe atunci funcționa sub denumirea… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La primul meci din play-off-ul Ligii 2, CSA Steaua, echipa care nu are drept de promovare, a avut parte de o asistența redusa. CSA Steaua și Unirea Dej au deschis play-off-ul Ligii 2, intr-un meci jucat in Ghencea, inceput la ora 18:00. Iar partida a inceput o atmosfera dezolanta, cu doar cateva sute…

- In ultimele saptamani nu a plouat deloc in nordul Italiei, iar canalele din Veneția au secat și s-au umplut de noroi. Astfel transportul marfurilor și al turiștilor a devenit din ce in ce mai dificil pe masura ce gondolele au ramas blocate in mocirla.Raul Po, cel mai lung din Italia, are cu 61% mai…

- In ultimele saptamani nu a plouat deloc in nordul Italiei, iar canalele din Veneția au secat și s-au umplut de noroi. Astfel transportul marfurilor și al turiștilor a devenit din ce in ce mai dificil pe masura ce gondolele au ramas blocate in mocirla.Raul Po, cel mai lung din Italia, are cu 61% mai…

- Gondolele sunt trase pe dreapta in Veneția, unde celebrele canale au ramas fara apa din cauza secetei cu care se confrunta Italia, scrie The Guardian. Saptamanile de vreme secetoasa din timpul iernii au starnit ingrijorarea ca Italia s-ar putea confrunta cu o noua seceta dupa situația de urgența din…

- Gondolele sunt trase pe dreapta in Veneția, unde celebrele canale au ramas fara apa din cauza secetei cu care se confrunta Italia, scrie The Guardian. Autoritațile spun ca ar fi nevoie sa ploua 50 de zile pentru ca situația sa revina la normal.

- In Romania comunista, biscuitii-sandvis cu crema se numarau printre singurele deserturi care se gaseau in magazine. De voie, de nevoie, au indulcit copilaria multor conaționali. Se consuma și astazi, insa varianta ce se comercializeaza pe piața la momentul actual este diferita de cea de pe vremuri.…

- Vremea de pe litoral din ultimele zile nu a fost una tocmai prietenoasa. Furtuna din ultimele zile a adus la tarm sute de deseuri. De la papuci pana la ambalaje. Marea ne arunca zilele acestea inapoi plasticele lasate pe plaja in sezonul estival si nu numai.Duminica, 05 februarie, pe DN39 Mangalia Constanta,…

- Un urs din statul american Colorado a facut nu mai puțin de 400 de selfie-uri cu o camera instalata pe o poteca dintr-un parc natural. Pozele au fost facute pentru ca respectiva camera era declanșata de senzori de mișcare, potrivit nbcnews.com . Protagonistul din aceste imagini este un urs brun care…