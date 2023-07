Stiri pe aceeasi tema

- In fața garii din Buzau sunt arborate șase steaguri, printre care și cel al Rusiei, țara care a invadat Ucraina și cu care relațiile oficiale de stat ale Romaniei sunt extrem de reci. Semnificația arborarii steagului de catre primarie are legatura cu faptul ca Buzau, la fel ca alte orașe din Rusia,…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost prins de politistii rutieri in timp ce conducea beat si fara a detine permis de conducere un autoturism cu numere de inmatriculare false, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Politistii au depistat in afara localitatii…

- In jurul orei 23.00, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Stadionului din Aiud, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Ocna Mureș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca acesta era sub influența substanțelor…

- Pentru 32 de cetațeni straini s-a aplicat refuzul de intrare in Republica Moldova, in ultimele 24 de ore. Printre persoanele neautorizate la trecerea frontierei a fost și un cetațean rus care are conexiuni cu trupele militare pro-ruse, informeaza poliția de frontiera.

- Un barbat de 62 de ani a fost prins de vameși, la intrarea in țara, cu mai multe ceasuri ascunse in valiza. Potrivit reprezentanților Serviciului Vamal, acesta a declarat ca nu transporta nimic.

- Un cetațean al Ucrainei, in varsta de 38 de ani, a fost prins la intrare in Republica Moldova, cu un permis de conducere fals. Barbatul se afla la volanul unui automobil și a recunoscut ca ar fi cumparat actul contra 500 de dolari.

- HOȚ prins in flagrant, in Aiud: Un barbat a imbrațișat un tanar, pretinzand ca il cunoaște și i-a furat bani din borseta HOȚ prins in flagrant, in Aiud: Un barbat a imbrațișat un tanar, pretinzand ca il cunoaște și i-a furat bani din borseta La data de 4 mai 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit, miercuri, la Bucuresti, cu omologul ucrainean, Mikola Solski, si au discutat din nou despre tranzitul de produse ucrainene catre state terte. S-a convenit realizarea unor informari saptamanale despre cantitatile transmise, astfel incat Romania sa dispuna…