- Ciprian Tatarușanu (35 de ani) a fost titular in derby-ul AC Milan - Inter, scor 1-1, din Serie A, și a fost decisiv pentru echipa sa. Portarul roman a aparat un penalty, in minutul 27, avand o intervenție excelenta la execuția lui Lautaro Martinez. Ciprian Tatarușanu explica penalty-ul aparat in AC…

- AC Milan și Inter se intalnesc azi, de la 21:45, intr-un nou episod din Derby della Madonnina! Cele doua mari rivale sunt vecine de clasament, dar Milan are cu șapte puncte mai mult decat Inter! Milan și Napoli conduc ierarhia in Serie A! Dupa 11 etape, cele doua formații merg cap la cap, fara sa fi…

- AC Milan merge ceas în Serie A (noua victorii din zece etape), iar Ciprian Tararușanu a avut o evoluție laudata contra celor de la AC Torino (1-0). Portarul român a surprins cu o declarație dupa meci, acesta dându-le dreptate fanilor care nu au avut încredere în el. Astfel,…

- Ciprian Tatarușanu (35 de ani) a fost integralist in victoria lui AC Milan, scor 1-0 contra lui Torino, in runda cu numarul 10 din Serie A. Evoluțiile lui Ciprian Tatarușanu sunt din ce in ce mai sigure. La al 4-lea meci consecutiv ca titular pentru AC Milan in acest sezon, portarul roman a scapat…

- Ciprian Tatarușanu a primit cuvinte de lauda din partea jurnaliștilor italieni, portarul fiind titular pentru a patra oara la AC Milan în acest sezon din Serie A. Trupa lui Stefano Pioli a trecut de Torino (1-0) și a urcat provizoriu pe primul loc al ierarhiei din Italia. La al patrulea…

- AC Milan traverseaza o perioada buna în Serie A, avâdn victorii pe linie în ultimele cinci partide din campionat. Dupa accidentarea recenta a lui Maignan, Ciprian Tatarușanu a devenit titularul echipei, iar tehnicianul Stefano Pioli susține ca românul se afla "în creștere"."Este…

- AC Milan, la primul meci al portarului roman Ciprian Tatarusanu in acest sezon, a invins-o pe Hellas Verona cu scorul de 3-2, sambata, pe San Siro, dupa ce a fost condusa cu 2-0, in etapa a 8-a a campionatului de fotbal al Italiei. Caprari (7) si Barak (24 - penalty) au marcat pentru oaspeti,…

- Echipa italiana de fotbal AC Milan, la care evolueaza si portarul roman Ciprian Tatarusanu, a anuntat, vineri, ca mijlocasul ofensiv spaniol Brahim Diaz s-a infectat cu virusul Covid-19, informeaza cotidianul L'Equipe. Ramas deja fara internationalii francezi Mike Maignan, operat la incheietura…