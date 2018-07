Condamnarea momentului in Primaria Constanta! Sentinta este definitiva

Ionut Corneliu Pripisi, fostul sef al Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost condamnat definitiv, ieri, la sase luni de inchisoare cu suspendare in dosarul in care a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA Constanta. Decizia finala… [citeste mai departe]