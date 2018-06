Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au impreuna o fetiița, Sofia Natalia. Bianca Dragusanu, primele declaratii despre NUNTA cu IUBITUL MILIONAR "Nu am vrut sa ramanem impreuna doar pentru poze. Am spus ca nu are rost sa ne afișam ca un cuplu fericit daca noi nu mai suntem fericiți. Suntem…

- Bianca Dragușanu a explicat foarte clar de ce a decis sa se desparta de prezentatorul de televiziune Victor Slav. Bianca Dragușanu și Victor Slav au fost casatorita pentru o perioada scurta de timp, dupa care au divorțat și iar s-au impacat. Au impreuna o fetiița, Sofia Natalia. Și cand toata lume se…

- Victor Slav a vorbit despre desparțirea de Bianca Dragușanu. Prezentatorul TV și-a luat inima in dinți și a facut primele declarații oficiale. Victor Slav a vorbit foarte frumos despre fosta lui soție, fara sa aduca in discuție faptul ca aceasta a fost surprinsa sarutandu-se cu alt barba t: “La mine…

- Noul iubit al Biancai Dragusanu. Pentru el l-a parasit pe Victor Slav! Bianca Dragusanu si Victor Slav au anuntat ieri oficial ca nu mai formeaza un cuplu. Vestea a venit parca in timp util pentru ce avea sa se intample a doua zi. Mai exact, inainte sa apara filmari in care Bianca apare sarutandu-se…

- Noul iubit al Biancai Dragușanu se numește Tristan Tate, este un tanar cu radacini in SUA și Marea Britanie, are doar 30 de ani și o avere impresionanta, scrie click.ro. Poreclit "Talismanul", barbatul și-a facut un nume in kickboxing, sport pe care a trebuit sa-l abandoneze din cauza unei accidentari.…

- Noua relație a Biancai Dragușanu cu Tristan Tate a ajuns pe buzele tuturor, dar sa nu uitam de Victor Slav! Prezentatoarea a vorbit, abia acum, despre motivele care au facut-o sa se desparta de tatal fetiței ei. Și, spune ea, nu este vorba despre infidelitate la mijloc. La distanța de patru zile dupa…

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa aseara cu un alt barbat. S-a afisat cu el in public, la doar cateva zile dupa ce a anuntat despartirea de Victor Slav, iar spynews.ro va ofera toate detaliile despre Tristan Tate, barbatul care i-a cucerit inima blondinei.

