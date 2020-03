Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este in culmea fericirii. Vedeta a plecat alaturi de sotul si fiica ei intr-o vacanta superba, in Italia. De curand, cei trei au facut senzatie pe Internet cu cateva fotografii de familie, emotionandu-si admiratorii.

- Momente dificile pentru Adelina Pestrițu care zilele acestease afla in Italia, in plin focar de coronavirus. Vedeta se afla la SaptamanaModei de la Milano, iar la intoarcerea in Romania va trebui sa intre 14 zile incarantina. Vedeta a povestit pe contulde socializare, despre experiența pe care a trait-o…

- De curand, Andreea Banica si-a bucurat fanii cu niste fotografii senzationale, de familie. Proaspat intoarsa din vacanta, vedeta si-a potolit dorul de casa si de copii, distrandu-se pe cinste cu cele mai dragi persoane din viata ei.

- Momente grele pentru Mara Banica, la final de 2019. Indragita vedeta a avut parte un an greu, din cauza problemelor pe care le-a avut cu barbatul care a terorizat-o, insa asta nu a fost tot. Chiar in ultimele zile ale anului, Mara Banica a pierdut-o pe una dintre cele mai importante persoane din viata…

- Este un Craciun atipic pentru Oana Roma. Dupa ce s-a separat de Marius Elisei, vedeta a realizat primul portret de familie – de data asta, in doi. Vedeta s-a pozat langa bradul de Craciun, doar cu fiica ei alaturi.