Polițiștii din Arad s-au autosesizat dupa ce o femeie a povestit pe Facebook ca a fost impinsa in fața mașinilor in timp ce aștepta la semafor, in centrul orașului de pe raul Mureș. Din fericire, aradeanca nu a fost ranita, iar cea care a agresat-o a fost identificata și dusa la Psihiatrie. Conform relatarii facute […]