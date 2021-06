Stiri pe aceeasi tema

- In luna noiembrie a anului 2020, a fost semnat un acord de asociere intre Consiliul Județean Cluj și primaria Turda, in vederea derularii, in comun, a unuie traseu de telegondola care sa lege mai multe obiective turistice din județ precum: Salina Turda, Cheile Turzii și Cheile Turenilor.

- Banatul Montan, o regiune cu peisaje de poveste dar și cu locuri care spun istoria acestui colț de țara din timpuri stravechi, povestite in legende, din vremea cuceritorilor romani, a voievozilor și regilor medievali sau a familiilor de nobili din vremurile mai recente, a fost, in anii postdecembriști,…

- Creta, asemenea multor alte regiuni din Grecia, imbina armonios muntele cu marea, in cateva ore, turiștii putand vizita cu ușurința cele doua, cel mai inalt varf din Creta atingand 2500 de metri. Intr-o vizita in Creta, Wall-Street.ro a aflat in ce...

- Unul dintre cele mai vizitate și frumoase locații din țara noastra, cascada Bigar, din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, s-a prabușit luni, 7 iunie, conform Romsilva. Cascada s-ar fi prabușit din cauze naturale. „Cascada Bigar,…

- Nu mulți știu ca lanțul munților Himalaya este cel mai tinar de pe suprafața terestra. Pe de alta parte, acești munți sint cei mai inalți de pe Pamint. Afla mai departe care este cel mai inalt munte din lume și ce inalțime are acesta. Care este cel mai inalt munte din lume și ce inalțime atinge Dupa…

- Nu mai este un secret faptul ca Antalya este un loc in care te poți relaxa și poți beneficia de servicii de top pe care nu le gasești in alte locuri din lume. Dar Antalya nu este doar despre servicii și all inclusive, ci beneficiaza și de atracții...

- Situata in cea mai saraca zona a judetului Brasov, comuna Racos are bogatii naturale inestimabile: Coloanele de bazalt, Lacul de smarald, Vulcanul stins, dar si o realizare a oamenilor: Castelul Bethlen.

- Israelul se pregateste sa intampine turistii cu investitii in infrastructura si obiective turistice renovate, iar Locurile Sfinte ale Ierusalimului se redeschid treptat, se arata intr-un comunicat al Travel Communications, remis, luni, AGERPRES. Cu granitele inchise calatoriilor internationale…