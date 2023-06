Stiri pe aceeasi tema

- Pe final de iunie, angajații Horticultura lucreaza la schimbarea covorului floral din Piața Victoriei și din zonele centrale ale Timișoarei. Aici vor fi plantate cca. 260.000 de flori in modele cu tematica inspirata de portul popular romanesc.

- IKEA deschide cel de-al treilea magazin din Romania in mai puțin de doua saptamani.Pe 8 iunie, la ora 10.00, este programata inaugurarea magazinului IKEA Timișoara, care vine cu un concept inovator, adaptat pieței locale.Nicoletta Muscinelli, Market Manager la IKEA Timișoara, spune…

- Imaginile cu un barbat și o femeie care au intrat cu o mașina scumpa in parcarea subterana unui hotel din centrul orașului și și-au facut necesitațile langa mașina au scandalizat un oraș intreg. La 24 de ore de la apariția pe rețelele sociale a imaginilor rușinoase, Poliția a transmis ca a facut cercetari…

- Politistii locali aflati in zona centrala a orasului Timișoara au fost sesizati aseara, in jurul orei 23, ca mai multe persoane au un conflict pe tronsonul ce leaga strazile Mihai Eminescu cu C.D. Loga.

- Incident violent, in noaptea de miercuri spre joi, in apropierea Pieței Victoriei din Timișoara. Un barbat de 37 de ani a fost ranit dupa ce a fost injunghiat in cap de un altul. Cei implicați nu se cunoșteau, iar scandalul a izbucnit din senin și a degenerat.

- E panica la Timișoara de cand in centrul orașului au inceput sa se auda sunete ingrozitoare. Mai mulți timișoreni și grupuri de turiști sarbi și moldoveni au fugit inspaimantați din centrul orașului dupa ce au auzit ceva care nu se poate descrie in cuvinte. „Am ramas inlemnit aproape un minut dupa ce…

- Cinematograful Timiș din Piața Victoriei va fi al doilea cinema reabilitat și deschis publicului din Timișoara, dupa Victoria, care funcționeaza deja din 2022. Cu aproximativ 19,1 milioane de lei se va realiza un veritabil centru multifunctional pentru activitati culturale.