- Vara inca nici nu a batut la ușa, dar tu probabil ai deja planurile de vacanța facute. Zilele de concediu sunt alese, biletele de avion sunt cumparate, iar tu deja visezi la zilele și nopțile de relaxare care vor urma.

- La finalul saptamanii trecute, Miron Cozma, cel supranumit in vremurile sale bune ,,Luceafarul Huilei”, a participat la un eveniment monden, adica la lansarea unei colecții de moda in capitala. Cozma s-a mandrit printre invitați cu un costum sclipitor, imprumutat de la un amic din Targu-Jiu.…

- Recent, meteorologii au emis o prognoza meteo pentru viitoarele trei luni, extrem de utila mai ales pentru cei care vor sa iși faca planuri pentru 1 Mai! Cum va fi vremea in perioada urmatoare?

- Se apropie sezonul estival, iar agențiile de turism au stabilit deja destinațiile spre care se vor organiza curse charter, cu zbor direct din Timișoara. The post Curse aeriene pentru destinațiile de vacanța, cu plecare de la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa „Saptamana Altfel”, fara cursuri, elevii vor mai sta acasa inca o saptamana si doua zile. Vacanța de Paște este programata in perioada 31 martie și 10 aprilie, iar elevii se vor intoarce la școala miercuri, 11 aprilie. Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui,…

- Catherine Zeta Jones și Michael Douglas sunt dovada vie ca dragostea adevarata rezista ani la randul. Deși nu mai sunt la prima tinerețe, cei doi indragostiți s-au iubit cu patos in timp ce se balaceau in apa intr-o destinație exotica.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.Potrivit unui amendament admis de Camera Deputatilor, in anul 2018, pentru personalul militar, politisti,…

- Din cei 300 de asistati social cati sunt in Targoviste, 270 au cazut in depresie. Au si adeverinte medicale care le atesta aceasta boala – exact lucrul de care au nevoie pentru a fi siguri ca nu sunt trimisi la munca. Primarul din Targoviste, Daniel Cristian Stan, a sesizat Colegiul Medicilor, Casa…