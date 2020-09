Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul scotian pregateste un nou referendum privind independenta provinciei britanice, pe fondul creșterii sprijinului pentru ruperea de Regat Un proiect de lege cu privire la organizarea unui nou referendum asupra independenta Scotiei urmeaza sa fie depus pana la sfarsitul anului viitor, a anuntat…

- Un barbat de 38 de ani a fost salvat de pompieri dupa ce a cazut intr-o groapa adanca de pe teritoriul unui șantierul de pe strada Meșterul Manole din municipiul Chișinau. Incidentul a avut loc in seara de luni, 17 august 2020.

- Atat va costa intreținerea trupelor americane mutate din Germania SUA si Polonia au semnat sambata la Varsovia un acord de cooperare militara care va permite cresterea numarului soldatilor americani in Polonia, in cadrul planului Pentagonului de redistribuire a trupelor in Europa dupa retragerea a circa…

- Salariile din DSP-uri ar putea creste, iar din cauza faptului ca sunt prea puțini voluntari, bolnavii de Covid vor fi ingrijiți de cadre medicale detașate. Anunțul a venit la finalul discuției premierului și Ministrului Sanatații cu reprezentanți ai sindicatelor din Sanatate. Printr-un comunicat, aceștia…

- Proiectul este în avizare si va intra în sedinta de Guvern din aceasta saptamâna, a spus ministrul Florin Cîțu. „La dublarea alocatiilor a fost mereu o problema. E o lege populista facuta de PSD ca sa arunce în aer Guvernul.…

- Un sfert de milion de imbolnaviri in 24 ore Organizatia Mondiala a Sanatatii a raportat sambata un numar record de cazuri de contaminare cu noul coronavirus inregistrate in 24 de ore in intreaga lume, pentru prima data de la debutul pandemiei - peste un sfert de milion. Pentru ultimele 24 de ore, OMS…

- Guvernul a aprobat o Hotarare care prevede ca, incepand cu luna iulie 2020, se genereaza si se rescriu noi certificate digitale pentru cardurile nationale de asigurari de sanatate emise pana la data de 31 decembrie 2014. Termenul de valabilitate al acestor carduri este de 7 ani de la data rescrierii…

- Dar și oprirea platilor catre fondurile de pensii din pilonul 2 (2020-2021) Un raport realizat un institut aflat in subordinea Academiei Romane arata ca in perioada urmatoare ar putea fi luate o serie de masuri economice drastice, pentru a revigora economia. Conform acestui raport, una dintre masuri…