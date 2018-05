Stiri pe aceeasi tema

- Pana nu demult, Rihanna era considerata sex-simbolul Hollywoodului și invidata de multe femei. Cu lookul ei exotic, pielea maslinie și cu buzele carnoase, Rihanna sucea mințile oricarui barbat cu o singura privire.

- "Un pas in urma serafimilor", de Daniel Sandu, a castigat premiul pentru cel mai bun film la cea de-a 12-a editie a galei Gopo, dedicata celebrarii succeselor cinematografiei romanesti, care a avut loc marti seara, la Teatrul National Bucuresti.

- Ambele au purtat ie, fusta neagra și vesta de blanița și, se pare ca, ținutele nu au fost intamplatoare, pentru ca primarițele au purtat iile pe care și le-au facut cadou una alteia in cadrul vizitei Silviei Radu la București, luna trecuta, scrie site-ul Shok.md.

- Jane Fonda a avut o apariție de neuitat pe covorul roșu al premiilor Oscar 2018. Vedeta in varsta de 80 de ani a purtat o ținuta alba, care i-a scos silueta in evidența. LIVE TEXT Premiile Oscar 2018 / Cine va caștiga premiile Academiei Jane Fonda, care a caștigat de doua ori premiul Oscar in cariera,…