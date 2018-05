Stiri pe aceeasi tema

- Ce face celebrul Nikos Vertis atunci cand nu este pe scena, dar si care sunt planurile de viitor ale artistului? Intr-un interviu exclusiv, acordat colegei noastre Madalina Balan, celebrul cantaret de origine greaca a vorbit despre familie, despre muzica si despre cum arata viata lui dincolo de scena.

- In weekend, actrita a implinit 60 de ani, pe care i-a sarbatorit cat se poate de senzual, cu iubitul, pe plaja Nu e prima oara cand Sharon Stone este surprinsa intr-o desfasurare amoroasa fierbinte pe plaja cu un iubit. Plaja pare sa fie locul ei preferat. Si asa a ramas chiar si la 60 de ani, impliniti…

- Dupa ce a cantat pe cele mai mari scene ale lumii, soprana Teodora Gheorghiu se pregatește pentru primul ei turneu de recitaluri in Romania. Turneul se va desfașura in perioada 16-29 martie 2018 in șase orașe din țara. Celebra soprana va ajunge la Alba Iulia pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor…

- Decernarea Premiilor Oscar a fost foarte asteptata de multe persoane, mai ales de cei care si-au depus tot talentul, munca si sufletul in capodoperele artistice. Rita Moreno, cea care a facut istorie ca prima actrita hispanica care a castigat premiul pentru cea mai buna actrita in rol secundar, a prezentat…

- Sharon Stone este din nou indragostita. Norocosul este Angelo Boffa, un italian mai mic cu 19 ani decat actrita. In preajma celor 60 de ani (ii va implini pe 10 martie) starul de la Hollywood nu si-a pierdut nici un pic din fascinatia pe care o afisa in Basic Instinct, dimpotriva, astazi este si mai…

- Sharon Stone este din nou indragostita. Norocosul este Angelo Boffa, un italian mai mic cu 19 ani decat actrita. In preajma celor 60 de ani (ii va implini pe 10 martie) starul de la Hollywood nu si-a pierdut niciun pic din fascinatia pe care o afisa in ''Basic Instinct'', dimpotriva, astazi este si…