Foto. La 13 ani, a luat mașina familiei și a intrat cu ea în stâlp Un copil de 13 ani a luat masina de acasa și a pornit la plimbare, numai ca a pierdut controlul autoturismului si a intrat intr-un stalp. Baiatul a luat cheile de la mașina fara ca parinții sa știe și a plecat de acasa, impreuna cu un prieten, de 12 ani. Dupa cațiva kilometri, pe bulevardul

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

