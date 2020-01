Stiri pe aceeasi tema

- Solista rap Lizzo a dat startul, duminica seara, celei de-a 62-a gale a premiilor Grammy, la Staples Center din Los Angeles, dedicand evenimentul starului baschetului american Kobe Bryant, a carui moarte intr-un accident de elicopter produsa duminica a umbrit cea mai importanta noapte a industriei muzicale…

- Fostul superstar NBA, Kobe Bryant a murit, duminica, intr-unaccident de elicopter, scrie TMZ Sports. Incidentul s-a produs in Calabasas, California.Kobe calatorea impreuna cu alte patru persoane inelicopterul sau privat cand aparatul de zbor s-a prabușit.Din primele informații, dupa prabușirea elicopterului,…

- Veste șoc! Legendarul baschetbalist de la LA Lakers, Kobe Bryant, a murit duminica seara, 26 ianuarie, la varsta de 41 de ani. Kobe Bryant se afla intr-un elicopter care s-a prabușit in Calabasas, Statele Unite ale Americii.

- TRIST… Doliu peste comuna Gagești, unde, chiar in noaptea de Anul Nou, invațatorul Marin (Didi) Rotaru, fost director de școala, vreme de trei decenii, artist plastic și fondator al revistei “Elanul”, dar și al Academiei Rurale cu același nume, s-a stins din viața la varsta de 73 de ani. Marin Rotaru…

- Daniel Chitoiu, fost ministru al Finantelor si actual secretar general al ALDE, care a provocat accidentul din 26 decembrie, de pe DN7, in urma caruia doi oameni au murit, ar fi vorbit la telefon in momentul producerii tragediei. Aceasta este principala pista pe care merg anchetatorii in acest moment.

- Tragedie in regiunea Zabaikalie din Rusia. 19 oameni au murit, inclusiv soferul, iar 21 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod pe un rau inghetat. Sapte dintre victime au fost transportate la spital cu elicopterul in stare critica.

- Șase persoane au murit fulgerate in timp ce se aflau la un priveghi, informeaza noticiascaracoltv.com. Tragedia a avut loc in localitatea Pader, din nordul Ugandei. Alte 11 persoane au fost grav ranite. cei veniți la priveghi au ieșit afara sa se roage. la un moment a inceput ploaia, astfel ca unii…

- Accidentele continua sa se tina lant in tara noastra. Noaptea trecuta au avut loc opt accidente rutiere, soldate cu doi morți și 11 raniti. Nenorocirile s-au produs in municipiul Balti, raioanele Falesti, Ungheni, dar si in Capitala.