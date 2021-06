Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Phenian pare mult mai slab, in ultima sa apariție publica dupa o luna, iar observatorii sud-coreeni se intreaba daca acesta este bolnav sau a decis in mod conștient sa piarda din greutate, in condițiile in care restul cetațenilor din țara se confrunta in prezent cu o grava criza alimentara,…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a interzis recent coafurile „non-socialiste” si blugii mulati, de teama ca moda va starni dorinte capitaliste in randul tinerilor, relateaza Fox News. Intre coafurile interzise in statul totalitar se numara chica, parul vopsit ori tepos, iar doar 15 tunsori „corespunzatoare”…

- Președintele american Joe Biden s-a declarat dispus sa aiba o întâlnire cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un în anumite condiții, schimbându-și poziția exprimata în luna martie vizavi de acest subiect, relateaza agenția Reuters citata de News.ro.Biden si omologul…

- Alexandra Stan este o artista apreciata și iubita de public și intotdeauna a raspuns sincer cu privire la viața ei profesionala și personala. Intr-un interviu acordat revistei Unica , interpreta a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre cariera unui muzician. „In general, oamenii cred ca noi…

- Regimul dictatorial al lui Kim Jong-Un, in Coreea de Nord, face din nou victime. De aceasta data, liderul de la Phenian ar fi ordonat executarea unui inalt oficial din ministerul Educației, pentru ca nu a reușit sa faca progrese privind politicile legate de invațamantul la distanța, informeaza Daily…

- Amalia Nastase a inceput seria transformarilor in urma cu aproximativ doi ani de zile. A slabit aproape 30 de kilograme cu ajutorul unui stil de viața echilibrat și sanatos. Acum, aceasta afișeaza o silueta mai supla, poarta chiar și rochii indraznețe. La 44 de ani, Amalia Nastase traverseaza poate…