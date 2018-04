Stiri pe aceeasi tema

- "Ii vom arata domnului Wenger respectul pe care-l merita", a declarat intr-o conferinta de presa Jose Mourinho, antrenorul echipei de fotbal Manchester United, la cateva ore dupa ce tehnicianul francez a anuntat ca se va retrage la finalul sezonului de la Arsenal, scrie The Guardian. Jose Mourinho a…

- Bomba in fotbalul englezesc! Arsene Wenger, matusalemicul antrenor al lui Arsenal Londra, și-a anuntat plecarea de pe banca tehnica a clubului la sfarsitul sezonului in curs. Francezul a fost antrenorul "tunarilor" timp de 22 de ani.

- Arsene Wenger si-a castigat pentru totdeauna un loc in istoria lui Arsenal, castigand cu "tuinarii" trei titluri in Premier League si sapte Cupe ale Angliei. "Sunt onorat ca am avut privilegiul de a servi clubul pe durata atator ani memorabili. Am condus echipa cu angajament si integritate.…

- MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED LIVE VIDEO ONLINE 2018 EUROSPORT STREAMING. Derby-ul orasului Manchester va avea loc sambata pe Etihad Stadium. Acest meci reprezinta si duelul primelor doua clasate din Anglia, dar meciul e departe de a fi unul pentru titlu, deoarece City are 16 puncte peste trupa…

- Arsene Wenger, antrenorul echipei Arsenal Londra, si-a exprimat satisfactia pentru calificarea formatiei engleze in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a trecut cu 3-1 de AC Milan, joi seara, in returul optimilor de finala, apreciind ca "acest rezultat era vital"."A fost…

- Tehnicianul echipei de fotbal Arsenal Londra, Arsene Wenger, a declarat ca suferinta face parte din munca unui antrenor si ca a avut parte de aceasta de mai multe ori in cariera sa. "Orice antrenor va va spune ca atunci cand nu obtine rezultate, primul lucru afectat este starea de spirit, lipsa somnului.…

- Arsene Wenger, antrenorul echipei Arsenal Londra, s-a aratat deceptionat dupa infrangerea din finala Cupei Ligii engleze la fotbal (0-3) in fata formatiei Manchester City, duminica, pe stadionul Wembley. "Plecam deceptionati. Totul a fost impotriva noastra. Ne-am pedepsit singuri si am avut si ghinion…

- Manchester United nu i se va opune lui Zlatan Ibrahimovic daca fotbalistul va dori sa plece la alta formatie, a declarat luni antrenorul echipei engleze Jose Mourinho, citat de Reuters. Potrivit presei britanice, Ibrahimovic se va transfera la echipa americana Los Angeles Galaxy. Atacantul…