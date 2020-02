Stiri pe aceeasi tema

- Iarna si-a intrat in reguli si face ravagii in toata tara, luand prin surprindere pe toata lumea. La fel se intampla si in cazul temperaturilor, care scad considerabil. Azi-noapte s-au inregistrat -32 de grade Celsius! Unde in Romania s-a intamplat asta?

- Burnita, fulguieli, polei si temperaturi scazute se anunta in urmatoarele zile. Vremea ramane inchisa, iar cuprinde toate regiunile, cele mai scazute valori inregistrandu-se in depresiunile intramontane, pana la minus 19 grade.

- Venirea iernii poate fi un adevarat motiv de bucurie, insa ce se intampla atunci cand zapada aduce cu sine si cateva probleme care pot afecta confortul soferilor? Iarna la volan vine cu neplaceri pentru soferii care nu si-au echipat corespunzator masina. Dar si mai rau poate fi pentru acei conducatori…

- Chiar daca iarna este un anotimp in care temperaturile scazute, mai ales in timpul nopții, nu lasa prea multa libertate cand vine vorba de stilul vestimentar, aceasta perioada a anului nu trebuie sa reprezinte o corvoada pentru pasionatele de moda. De la planificarea outfitului ținand cont de prognozele…

- Kylie jenner, sora mai mica a vedetei americane Kim Kardashian, a postat mai multe fotografii din vacanța de iarna. Aceasta apare imbracata intr-un costum provocator, care ii scoate in evidența formele.In imaginile postate pe contul sau de Instagram, Kylie Jenner apare imbracata intr-un costum perfect…

- Iarna și-a intrat complet in rol in mai multe judetețe din țara, iar meteorologii anunța ca acest sezon va avea cele mai scazute temperaturi pentru aceasta perioada. Se vor inregistra si minus 18 grade in depresiuni,insa ninsorile vor lua o mica pauza.

- La Riviere Brasserie, pe malul Begai, foarte aproape de centru, terasa este incalzita și pregatita pentru temperaturi scazute. La Riviere Brasserie, pe malul Begai, foarte aproape de centru, terasa este incalzita și pregatita pentru temperaturi scazute. Adoua veste…