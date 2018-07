Stiri pe aceeasi tema

- Jack, fiul lui Johnny Depp, are probleme grave de sanatate, potrivit publicațiilor franceze. Din cauza asta, mama lui, Vanessa Paradis, a fost nevoita sa lipseasca de la premiera celui mai recent film al ei. Fiul actorilor Vanessa Paradis si Johnny Depp, John Christopher Depp, alintat Jack, in varsta…

- Johnny Depp a dat recent un interviu in care a explicat starea sa actuala, care ridica multe semne de intrebare, scrie The One, citat de Mediafax.Depp (54 de ani) a vorbit cu un reporter al revistei Rolling Stone despre depresie, bani si dependenta de droguri.Actorul a vorbit despre despartirea tumultuoasa…

- Johnny Depp a dat recent un interviu în care a explicat starea sa actuala, care ridica multe semne de întrebare, scrie The One. Depp (54 de ani) a vorbit cu un reporter al revistei Rolling Stone despre depresie, bani si dependenta de droguri. Actorul a vorbit…

- amuzant capitan din "Piratii din Caraibe"! Actorul pare slabit si foarte mult imbatranit. Iar acum am aflat si de ce. Dupa despartirea de Amber Heard, s-a confruntat cu mari probleme financiare, care l-au determinat sa se refugieze in alcool si droguri.

- Actorul american Johnny Depp (55 de ani) a facut o serie de dezvaluiri intime, vorbind deschis despre dependenta de alcool si droguri, depresia cauzata de divortul de actrita Amber Heard si despre problemele financiare.

- De cand s-a desparțit de Amber Heard, in 2016, Johnny Depp nu pare sa mai aiba la fel de multa grija de aspectul sau. Ba mai mult, fanii au inceput sa creada ca actorul este dependent de droguri sau ca sufera de vreo boala grava dupa ce au aparut pe internet fotografii in care este vizibil slabit, incercanat,…

- Dupa un mariaj cu Johnny Depp, incheiat scandalos, și o relație on-off cu miliardarul Elon Musk, Amber Heard a pus ochii pe o partida mai… modesta. Actrița s-a cuplat cu Vito Schnabel, fostul lui Heidi Klum. Amber și Vito sunt impreuna Și daca pana acum erau doar zvonuri, cele mai recente cadre surprinse…

- Candva unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, Johnny Depp este acum un star din ce in ce mai dificil. Mai ales dupa divorțul de Amber Heard, se pare ca actorul are ieșiri necontrolate și consuma alcool frecvent. Și nu de azi de ieri se plang oamenii cu care lucreaza de comportamenul nepotrivit…