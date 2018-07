Stiri pe aceeasi tema

- Un actor celebru care a fost nominalizat la Oscar a devenit erou și in viața de zi cu zi, nu doar in filmele in care a aparut. El a salvat din mainile a patru talhari un curier. Scenele incredibile s-au petrecut pe o strada din Londra. (Cele mai bune oferte laptopuri) Cunoscut pentru interpretarea detectivului…

- Diana de la „Insula Iubirii” s-a transformat complet! Dupa ce a fost „acuzata” ca este „de plastic”, tanara a renunțat la artificiile artificiale și a adoptat imaginea de femeie naturala.

- E de notorietate faptul ca e mereu preocupata de aspectul ei fizic, ajungand chiar și la bisturiu de cateva ori. Thalia (46), cunoscuta drept regina telenovelelor mexicane, și-a surprins, recent, fanii internauți cu un look complet diferit fața de cel pe care il avea pana acum. O recunoașteți? E Thalia!…

- Vineri, 20 aprilie, celebrul actor american Armand Assante a fost prezent, alaturi de echipa filmului, la megaplexul Cinema City din AFI Cotroceni, la premiera speciala pentru public a productiei romanesti „The Wanderers – Vanatorul de spirite”. Armand Assante la premiera de la Cinema City Invitații…