Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de marți, 09 iunie a.c., in jurul orei 16.50, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța producerea unui incendiu la o gospodarie din satul Mahriu, comuna Poiana Cristei. La adresa indicata de apelant au fost mobilizate de urgența doua echipaje de stingere din cadrul Detașamentului…

- Pompieri vranceni au fost solicitați sa intervina, astazi, 27 mai, in jurul orei 17:00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la anexa unei gospodarii din comuna Popesti. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma si 1 ambulanta SMURD de la Detașamentul de Pompieri Focșani.…

- BULETIN INFORMATIV Un cațeluș a fost salvat din valvataia flacarilor la Gologanu Pompieri vranceni din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați astazi, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din localitatea Gologanu. La fața locului s-au deplasat trei echipaje…

- Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma și o ambulanta SMURD, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuinta din satul Lacu lui Baban, comuna Gura Calitei. Evenimentul a fost anuntat prin apel la numarul unic de…

- Pompieri vranceni au fost solicitați sa intervina, in noaptea zilei de miercuri, 8 aprilie a.c., in jurul orei 23.10, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din comuna Campineanca. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma si o ambulanta SMURD. Ajunse la…

- Flacarile au mai distrus o anexa la Cotești Pompieri vranceni din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați astazi, in jurul orei 16:40, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din comuna Cotești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu: doua autospeciale…

- Flacarile au mai distrus o anexa la Cotești Pompieri vranceni din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați astazi, in jurul orei 16:40, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din comuna Cotești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu: doua autospeciale…

- In seara zilei de sambata, 21 martie a.c., in jurul orei 19:25, un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit in localitatea Joraști, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata. La stingerea incendiului pompierii au fost sprijiniți de SVSU Vanatori. Incendiul a fost lichidat…