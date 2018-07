Stiri pe aceeasi tema

- Fanii celor de la FCSB susțin ultimele decizii strategice luate de Gigi Becali, aratandu-și increderea și fața de Nicolae Dica. Gigi Becali a avut de ales intre doua variante in vara aceasta: sa il demita pe Nicolae Dica, cel care a ratat titlul intr-un sezon in care FCSB pornea ca favorita certa, sau…

- De cand au aparut zvonuri conform carora s-ar iubi cu un barbat mai tanar decat ea cu 17 ani, Celine Dion a inflorit și este intr-o continua schimbare. Totuși, fanii nu au fost foarte incantați de faptul ca artista și-a schimbat culoarea parului.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice creste la 10 ani, scrie Agerpres. "Valabilitatea…

- Lidia Buble este adepta schimbarilor radicale de look in ultima vreme. Cantareața a inceput sa se tunda din ce in ce mai scurt. Daca in trecut a optat pentru un bob oarecum lung, acum și-a scurtat parul și mai tare. Artista s-a fotografiat cu noua tunsoare, iar fanii au reacționat imediat. (Console…

- Alerta. E Jale pentru soferi. Schimbare radicala: Vezi cum vor fi sanctionati soferii pe baza filmuletelor ajunse la politie Legislatia rutiera poate fi imbunatatita pentru a spori siguranta pe sosele. In acest sens, un politist din judetul Constanta a propus ca soferii care incalca legea sa poata fi…

- Un parlamentar crede ca a gasit solutia, pentru ca unii parinti sa nu mai cheltuie alocatiile copiilor pe bautura si tigari. Deputatul PSD de Iasi Silviu Macovei propune ca, in locul banilor, statul sa acorde bonuri valorice care sa nu poata fi folosite decat pentru lucruri necesare copiilor:…

- BERBECAstazi ar fi bine sa nu faceti promisiuni de lunga durata, pentru ca s-ar putea sa apara evenimente care o sa va schimbe planurile.TAURIn aceasta perioada aveti succes pe plan social si financiar.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, i-a transmis Consilierului de Stat al Chinei, Wang Yi, aflat in vizita in Corea de Nord, ca ramane fidel ideii de dezarmare nucleara, conform Ministerului de Externe din China,...