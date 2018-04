Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul comediant din Noua Zeelanda, Johnny Danger, și-a pierdut viața intr-un accident de motocicleta. Oamenii legii au fost chemați miercuri, in jurul orei 15, in zona podului Auckland Harbour acolo unde a avut loc accidentul. Doua motociclete s-au lovit și in urma impactului, Johnny Danger a…

- Adela Popescu a starnit o adevarata revolta pe pagina ei de socializare, dupa ce a postat o imagine cu un caine care era legat de un lanț și inconjurat de gaini. Deși parea a fi doar o fotografie inofensiva, a fost sursa indignarii pentru mulți utilizatori, care au considerat ca legarea cainelui Corbe…

- Liviu Guța și copiii sai, Maria (5 ani) și Mario (10 ani), au caștigat aseara cea de-a patra ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, și au demonstrat astfel ca se cunosc fo...

- In aceasta ediție, la “Aici eu sunt vedeta”, la “Aici eu sunt vedeta”, instrumentistul și impresarul Dan Bursuc vine impreuna cu fiul sau, Leno (10 ani), interpreta de muzica de petrecere Minodora va fi alaturi de fiul ei, Marco (9 ani), iar cantarețul de manele și muzica de petrecere Liviu Guța va…

- Mihaela Radulescu a explicat ca iubitul ei austriac iubește foarte mult copiii, dar cu toate acestea nu-și dorește unul al lui. Vedeta de televiziune Mihaela Radulescu are o relație de peste trei ani cu celebrul sportiv austraic Felix Baumgartner, pe care vrea sa il aduca in Romania . Cei doi au o relație…

- Actrita Shannen Doherty spune ca ii multumeste in fiecare zi lui Dumnezeu pentru ''binecuvantarea de a fi in viata'' in urma luptei pe care a purtat-o impotriva cancerului de san, informeaza luni Press Association. Vedeta din ''Beverly Hills 90210'' (Brenda Walsh) si-a facut publica lupta contra cancerului…