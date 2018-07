FOTO / Jennifer Aniston, trup de invidiat la aproape 50 de ani. Paparazzii au surprins-o cum nu se putea mai hot

Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec (27 de ani) traverseazE, fErE indoialE, cea mai neagrE perioadE din carierE! Tras pe linie moartE la FCSB, dupE un sezon slab, in care s-a fEcut remarcat doar prin contrele pe care le-a avut cu antrenorul Nicolae DicE, atacantul sperE sE plece cat mai repede din Romania. Visul sEu ar putea…

- Dan Balan (39 de ani) nu poate sa stea departe de Romania! Stabilit in Statele Unite ale Americii, la New York, indragitul cantaret a revenit, recent, in Bucuresti. Paparazii Spynews.ro au imagini exclusive cu vizita secreta a artistului.

- In urma cu o saptamana, Isaac Carew, iubitul cantaretei Dua Lipa, a fost surprins intr-un club de gay din Londra in timp ce se saruta cu o domnisoara misterioasa. Gurile rele s-au grabit sa afirme ca acesta este finalul relatiei dintre Isaac si Dua Lipa, insa cei doi par a-i contrazice pe carcotasi.…

- Argentinianul Jose Maria Ulla (57 de ani) este la ora actuala unul dintre cei mai apreciati dirijori contemporani. Un mare admirator al Romaniei, unde a concertat de mai multe ori, Jose Maria Ulla a studiat religia cu Jorge Mario Bergoglio, nimeni altul decat viitorul Papa Francisc. Reputatul dirijor…

- "Astazi este o zi trista. Un om extraordinar care va ramane mereu in inimile noastre. Mulțumesc, Cristian pentru momentele minunate!", a scris Nadia Comaneci pe Facebook. Cristian Topescu, omul care a strigat prima data "Zeceeeee!" in istoria olimpiadelor

- Omletele au o serie de avantaje in raport cu alte preparate: se prepara usor, sunt delicioase si pot fi combinate cu aproape orice alte alimente. In plus, se pot gati oricand, iar ingredientele nu sunt dintre cele mai scumpe.

- Vrei ca living-ul tau sa fie camera care atrage toate privirile? Nu mai știi ce element de decor sa folosești pentru a ramane toți impresionați? Rezolvarea vine cu amplasarea unui șemineu rezolvi toate aceste probleme, pentru ca acesta a ajuns sa fie și un important și atragator element de decor, și…