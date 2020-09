Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City il transfera pe Ruben Dias, de la Benfica. 55 de milioane, plus Otamendi, evaluat la 15 milioane. De cand a venit la Man. City, in 2016, Pep Guardiola a avut o grija. Linia defensiva. A cumparat 11 aparatori in patru ani pentru o suma totala de 452 milioane de euro! Aproape o jumatate…

- Hermannstadt continua campania solida de transferuri și a anunțat astazi aducerea lui Edson Pires (23 de ani), mijlocaș ofensiv nascut in Guinea-Bissau. Edson deține și cetațenie portugheza și a evoluat ultima data la SC Mineiro Aljustrelense, in liga a 3-a din Portugalia. Acolo, mijlocașul a marcat…

- Ediția 2029-2020 a Champions League este una inedita: pe lânga formatul surprinzator (dueluri într-o singura manșa, teren neutru, Final 8 precum în alte sporturi), principalele echipe, favorite la trofeu, au fost eliminate din competiție. Nume grele precum: Juventus, Real Madrid, Barcelona…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, care a eliminat Real Madrid (4-2, scor general) in optimile Ligii Campionilor, a opinat dupa meciul de pe Etihad Stadium ca acest duel a fost o prima etapa din tentativa de a castiga trofeul in acest sezon. Manchester City s-a impus cu acelasi…

- Trei dintre cele patru sferturi de finala ale Ligii Campionilor s-au conturat deja, iar diseara vom afla și ultimele doua formații ce obțin calificarea pentru aceasta faza. Incepand din ”sferturi”, toate meciurile se vor juca pe teren neutru, in Portugalia, și intr-o singura manșa. ...

- Pep Guardiola are 8 trofee in patru ani la Manchester City, dar nu a reușit sa treaca niciodata de "sferturi". Și vine Zidane, care viseaza la a 4-a cupa cu urechi mari. Unul dintre simbolurile antrenorilor din ultimul deceniu, Pep Guardiola are o problema. Catalanul care a revoluționat fotbalul cu…

- Suporterii buzoieni vor mai avea de așteptat pana sa poata reveni pe stadioane sau la Sala Sporturilor cand va porni la drum noul sezon competițional, la fotbal și la handbal, pe parcursul lunii viitoare. Veștile proaste au venit din partea ministrului Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, care a anunțat…