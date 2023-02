Stiri pe aceeasi tema

- Asociația clujeana pentru animale Green Cats, a pregatit impreuna cu pisicuțele o surpriza pentru toți iubitorii de feline: felicitari digitale pentru Valetines Day. „Diminețile infrigurate și gri de februarie pot sa fie copleșitoare. Insa pentru ca luna iubirii ne inconjoara, ne-am gandit sa impraștiem…

- Deși este o sarbatoare occidentala, Valentine’s Day a fost adoptata și de Romania, fiind una dintre cele mai așteptate zile din an pentru celebrarea iubirii. Cu acest prilej, Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza un concert dedicat tuturor indragostiților. Astfel, pe data de 14 februarie…

- Bebe Cotimanis și-a inființat propria academie de teatru. Nu la București, orașul sau natal unde vocea emblematica din istoria Pro TV-ului s-a format profesional (absolvent al Institutului de Arta Teatrala și Cinematografica) și unde, 35 de ani a jucat pe scena prestigiosului Teatru Nottara. Surprinzatoar,…

- Job-ul visurilor tale tocmai a devenit realitate: acum ai șansa sa fii platit ca sa dormi! Iata cum poți deveni Specialist in Somn pentru un salariu lunar de 800 de euro! Rolul principal al unui Specialist in Somn va fi sa incerce produsele Emma. Pe langa testarea și utilizarea tuturor produselor trimise…

- 6 ani de zile Paula Seling a ferit-o de ochii publicului pe Elena, fiica sa adoptata. Pentru prima oara au aparut impreuna pe coperta revistei VIVA! , iar acum, de Craciun, cele doua sunt protagonistele videoclipului piesei „S-a nascut in iesle”, lansat de cantareața pe 25 decembrie. Mama și fiica sunt…

- 2023 se anunța a fi un an cu zambete, iar iubirea este motivul care ne va face in continuare sa fim fericiți. Pentru ca sarbatorim dragostea de doua ori in luna februarie, iata cateva curiozitați despre cele doua sarbatori ale iubirii: Valentine’s Day și Dragobete.

- La Editura „Caiete Silvane” a aparut, in colecția Eseu, cu sprijinul Consiliului Județean Salaj și Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj, cartea „Delictul de iubire” semnata de Alice Valeria Micu.In loc de prefața:„Din 2012 a devenit oficial, iubirea, sentimentul suprem, a fost inclus in registrul…

