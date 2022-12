Stiri pe aceeasi tema

- Forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj au desfașurat, in cursul nopții trecute, o ampla intervenție pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la un obiectiv situat in Parcul Industrial Tetarom I din Municipiul Cluj-Napoca. Astfel,…

- Dupa 33 de ani de cariera militara, șeful Serviciului de Pregatire pentru Intervenție și Reziliența a Comunitaților al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” Arad, colonelul Lucian Cebuc, a trecut in rezerva cu drept de pensie.

- O pensiune aflata in apropiere de localitatea Caraorman a fost cuprinsa de flacari. Pompierii au intervenit in forța pentru a stinge flacarile uriașe. Turiștii au fost evacuați și transportați catre o localitate din apropiere.La fața locului au ajuns nu mai puțin de 15 subofițeri din cadrul Inspectoratului…

- Un incendiu a izbucnit astazi, in jurul orei 13:45, in localitatea Nireș, comuna Mica. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu doua autospeciale de stingere și o autoplatforma de lucru la inalțime. Conform purtatorului…

- Peste 80 de persoane s-au autoevacuat dintr-o cladire din municipiul Timisoara, duminica seara, dupa ce au simtit un miros intepator care provoca tuse."In urma apelului primit pe SNUAU 112 (...) am fost solicitati sa intervenim in Timisoara, pe strada Zavoi, in urma unui miros puternic si intepator…

- Elevii ciclului primar și gimnazial din cadrul Scolii Gimnaziale „Traian Darjan”, Cluj-Napoca, au avut parte de o vizita din partea serviciilor de urgența din județul Cluj, și anume: Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Avram Iancu” al Județului Cluj, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj…

- In perioada 17-18 octombrie, 16 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean “Avram Iancu” Alba, au participat la primul curs de prim ajutor de baza, organizat cu sprijinul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al Județului Alba. Activitatile au fost sustinute de doi…