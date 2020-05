FOTO Irina Rimes, schimbare de look în izolare Irina Rimes, una dintre artistele cu cea mai mare priza la publicul tânar român, și-a schimbat radical look-ul în perioada de izolare. Cântareața și-a surprins fanii cu noua înfațișare în postarile de pe Instagram.

Cu doar câteva zile în urma, Rimes și-a lansat și ultimul videoclip, unul realizat cu imagini sugestive din cadrul turneului Cosmos. Melodia se numește "Baiatul meu frumos" și o puteți asculta mai jos.



"Vreau sa urmariți acest videoclip și sa simțiți ce simțim noi atunci când suntem pe scena. Vreau sa simțiți…

Sursa articol: hotnews.ro

