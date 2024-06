Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii Parohiei vrancene Maicanești (județul Vrancea) i-au sarbatorit marți, 21 mai 2024, pe Sfinții Mari Imparați și intocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena, prin participarea la Sfanta Liturghie arhiereasca. Slujba a fost savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul…

- Ieri, Biserica Ortodoxa l-a cinstit pe Sfantul Apostol Toma, fiind sarbatorit și Sfantul Ierarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului, ocrotitorul paraclisului Manastirii buzoiene Ratești, ocazie cu care, la hramului lacașului de cult, Sfanta Liturghie a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian,…

- ***Praznicul Sfintelor Paști a adunat la Catedrala Arhiepiscopala „Inalțarea Domnului” din municipiul Buzau, in comuniune de rugaciune și bucurie duhovniceasca, un numar impresionant de credincioși. La miezul nopții, Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a imparțit celor…

Peste 9.000 de credincioși au participat in noaptea de sambata spre duminica, la slujba de Inviere oficiata și in acest an de Inaltpreasfințitul Ciprian, Arhiepiscopul…

- Ieri, aproape 3000 de buzoieniproximativ 3.000 de clerici și credincioși buzoieni la Denia Prohodului Domnului și la procesiunea cu Sfantul Epitaf pe strazile din orașul Buzau. Slujba a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in Catedrala „Inalțarea Domnului”,…

- Ieri, in a patra duminica din Postul Mare (a Sfantului Cuvios Ioan Scararul), Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a mers in mijlocul comunitații din Parohia Lera din comuna buzoiana Chiojdu, ocazie cu care a savarșit Sfanta Liturghie in biserica din localitate, cu…

- Credincioșii Parohiei buzoiene Balta Alba au fost vizitați ieri, 7 aprilie, de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei. Ierarhul a savarșit Sfanta Liturghie in biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitate, apoi a sfințit noul complex parohial. ,,In soborul slujitorilor…