- Anamaria Prodan are de ce sa fie o femeie fericita. Vedeta are parte de o familie frumoasa, iar Sarah, una dintre fiicele sale, deja ii calca pe urme. Tanara are un cont de socializare impresionant, iar ultimele imagini postate au reușit sa-i lase pe admiratori cu gura cascata.

- Veronica este foc si para pe Viorel. Dupa ce barbatul a sustinut ca sotia lui vrea sa se desparta de el, faptele acestuia demonstreaza ca el este cel care vrea de fapt sa puna capat casniciei. Viorel si dansatoarea Emy au avut o discutie incendiara, in cadrul careia sotul Vulpitei a facut niste declaratii…

- Antonia a anunțat in urma cu mai multe zile ca a fost supusa unei intevenții chirurgicale, iar din cauza acesteia nu a mai putut sa ajunga la un eveniment. Cantareața a recunoscut ca și-a facut operație la sani, iar acum se poate bucura de bustul sau mai mult ca niciodata.