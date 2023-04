Stiri pe aceeasi tema

- O noua performanța de mare valoare pentru sportivii clubului CSM Unirea Alba Iulia. Locul 4 la Campionatul Mondial de Dans Latino Profesioniști. Ionuț și Bianca Ionescu – au reprezentat clubul CSM Unirea Alba Iulia, orașul Alba Iulia și Romania la Campionatul Mondial de Dans Latino Profesioniști, ce…

- Serviciul Salvamont Rașnov a fost dotat astazi cu o targa performanta, pentru coborarea victimelor de pe munte. Targa, cu o valoare de 22.000 de lei, a fost donata de catre firma RORA CONSING, din Rașnov, prin intermediul Asociației Salvatorilor Voluntari din Romania. Targa a intrat in dotarea Serviciului…

- Performanta deosebita inregistrata de gimnasta constanteana Alexia Vanoaga, cea care, la Campionatul Mondial de junioare din Antalya, a cucerit medalia de argint Sportiva de la CS Farul Constanta ndash; CSM Constanta, care e antrenata de Carmen Traicu, a devenit vicecampioana mondiala la barna, dupa…

- Este un moment istoric și de mandrie pentru dansul sportiv aradean: Patrik și Andreea Haizar, singura pereche aradeana campioana naționala la Open Latino, caștiga inca un titlu de campion. Datorita acestui rezultat de excepție, Aradul va fi reprezenta și anul acesta Romania la Campionatul European din…

- Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, impreuna cu Ambasada Republicii Moldova in Romania, in parteneriat cu Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” și Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturala din Chișinau, a organizat, in perioada 28 februarie…

- Atleta Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia), al doilea an consecutiv sportivul anului | In 2023, principalul obiectiv, calificarea la Mondiale La Gala Sportului Județean din decembrie 2022, atleta Ana Rodean a fost desemnata pentru a doua oara consecutiv sportiva anului la secțiunea sporturi olimpice,…

- Asociatia Editorilor din Romania propune pentru 2023 un calendar sustinut al dezbaterilor pe teme actuale, precum si evenimente expozitionale de anvergura dedicate cartii, in mai multe orase din tara si in Chisinau, capitala Republicii Moldova, informeaza un comunicat transmis Agerpres. Fii…