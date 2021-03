Stiri pe aceeasi tema

- Inca un pas in PARTENERIATUL pentru dezvoltarea Munților Apuseni. Intalnire de lucru intre Ion Dumitrel și Ilie Bolojan Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba a avut astazi o intalnire, la Oradea, cu Ilie Bolojan, referitor la parteneriatul pentru dezvoltarea și valorificarea zonelor din…

- Pandurii vor avea de disputat mai putin de opt meciuri intr-o luna si au nevoie de jucatorii care au acuzat diverse probleme de sanatate pana acum. Blestemul accidentarilor i-a lovit grav pe „panduri” in perioada de la debutul returului, avand trei j...

- Casnicia dintre Anca Țurcașiu și medicul stomatolog Cristian Georgescu a fost una dintre cele destramate anul trecut, in plina pandemie. Divorțul nu a fost deloc ușor pentru actrița, dar acum este pregatita sa iubeasca din nou. Vedeta nu renunța la dragoste, chiar daca a avut inima franta de mai multe…

- Transalpina de Apuseni este pariul Consiliului Județean Alba pentru dezvoltarea turismului pe un areal extins, afirma președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. ”Aiudul va fi capatul de pornire, dar și locul de sosire, pentru cei care vor veni sa viziteze Transalpina de Apuseni, drumul de…

- Vizita Absadorului Israelului la Alba Iulia: Ce au discutat reprezentanții județului nostru cu Excelența Sa, David Saranga Excelența sa, domnul David Saranga, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Israelului in Romania, s-a aflat astazi la Alba Iulia, intr-o vizita de lucru. La intalnirea desfasurata…

- Proiecte de modernizari la Spitalul Județean Alba Iulia: Dotari pentru viitorul ambulatoriu și extinderea UPU și a secției de oncologie Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, in cadrul unei intervenții la Radio Unirea FM, a abordat subiectul investițiilor in infrastructura, in mod special…

- La finalul anului 2019 a aparut la Alba Iulia, sub egida Consiliului Județean Alba, primul numar al revistei „Viața Bibliotecii”, o publicația anuala de specialitate a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Revista a vazut lumina tiparului din dorința managerului Silvan Stancel de a populariza prin…

- In numele celor 32.604 locuitori ai Municipiului Sebeș, in calitate de primar al Municipiului Sebeș, Dorin Nistor adreseaza Consiliului Județean Alba solicitarea de a susține, incepand cu anul bugetar 2021, un pachet minimal de proiecte menite sa contribuie la dezvoltarea sociala și economica a zonei…