Doua școli din orașul Cugir urmeaza sa fie reabilitate, modernizate și dotate, printr-o investiție de peste 13,8 milioane de lei. Este vorba despre doua cladiri ale Școalii Gimnaziale „Iosif Pervain" și alte doua cladiri ale Școlii Gimnaziale Singidava. Școala Gimnaziala „Iosif Pervain", Cugir Primaria Cugir a lansat in 2 iunie, in SEAP, o licitație pentru