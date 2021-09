Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii din Prahova incearca sa salveze un alpinist cu mainile și picioarele rupte, aflat pe Valea Seaca a Costilei. „Acțiune deosebit de grea și periculoasa in Hornul Central din Valea Seaca a...

- Operatorul aerian național TAROM a transportat, luni, aproximativ 200.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in Vietnam, ca urmare a unei donații facute de catre statul roman. „In data de 23 august 2021, o aeronava TAROM Boeing 737-800 a efectuat un zbor umanitar in Republica Socialista Vietnam, pe ruta…

- Un turist aflat pe plaja Reyna din Constanța a fost scos de salvamari din valurile marii, dupa ce martorii de pe plaja au semnalat ca se ineaca. A fost alertat un echipaj medical care a sosit la fața locului intr-o viteza uluitoare. Fiecare secunda a fost extrem de importanta pentru salvarea barbatului.…

- O echipa de muncitori de la Apa Canal din Tecuci a intervenit in aceasta dimineața pentru lucrari de canalizare. Unul dintre muncitori, ramas la suprafața, a intrat in panica in momentul in care a costata ca cei doi intarzie sa urce și nu dadeau niciun semn. Pompierii și paramedicii au intervenit de…

- Potrivit MAE, in prezent sunt 60.747 de cereri in așteptare de redobandire a cetațeniei romane din partea unor cetațeni ai Republicii Moldova. Peste 2.000 dintre solicitanți vor sa depuna juramantul de credința fața de Romania la București la sediul Autoritații Naționale pentru Cetațenie (ANC), precizeaza…

- Salvamont Romania ii face praf pe jandarmii din Prahova, care s-au laudat ca au salvat 13 turiști, dupa ce aceștia s-au intalnit pe traseu cu o ursoaica cu pui. Dupa ce, luna trecuta, salvamontiștii le-au reproșat jandarmilor din Vrancea ca și-au asumat pe nedrept salvarea celor 12 muncitori blocați…

- Pompierii au intervenit joi dimineața pentru salvarea unui barbat care s-a rasturnat cu caiacul in largul Lacului Siutghiol. Caiacul era de mici dimensiuni, iar barbatul a facut o manevra greșita și s-a rasturnat. Acțiunea de salvare s-a incheiat in urma cu cateva minute. Barbatul de 76 de ani s-a avantat…

- Reprezentanții Sindicatului Europol au postat pe pagina de facebook imagini surprinse in trafic, in București. In filmarea, realizata de un șofer, se vede cum șoferul unui BMW blocheaza un autoturism Logan, coboara din bolid și incepe sa loveasca cu o crosa mașina blocata. O tanara, din aceeași mașina…