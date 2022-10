Marți, 25 octombrie, incepand cu ora 22:00, a avut loc un exercițiu cu tema „Gestionarea unui situații de urgența generata de un accident rutier in care au fost implicate substanțe radioactive". Exercițiul a avut loc in teren, in municipiul Targu Mureș, strada Barajului. Situația tactica simulata in cadrul acestui exercițiu a constat in producerea unui … Post-ul FOTO: Intervenție ISU Mureș la un... Source