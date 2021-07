Stiri pe aceeasi tema

- Bataie la malul marii, la Navodari, intre doi vietnamezi: unul dintre ei a fost injunghiat in zona abdomenului, transmite IPJ Constanța. Polițiștii l-au prins pe agresor in scurt timp și i-au intocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Polițiștii din Navodari au fost sesizați miercuri noaptea…

- Comisarul general al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu este prezent la Constanta, ocazie cu care sustine o conferinta de presa pentru analizarea activitatii operative din perioada 07.06 10.06.2021 desfasurata de comisarii GNM pe raza judetului Constanta.In ordinea aparitiilor, la eveniment…

- Peste 50 de hoteluri din toate statiunile de pe litoralul romanesc al Marii Negre vor participa la acest program, punand la dispozitia turistilor aproximativ 4.000 de locuri de cazare pe noapte. „Romanii pot petrece un sejur pe litoralul romanesc cu tarife pornind de la 40 de lei pe noapte prin programul…

- Restricțiile impuse de pandemie au amanat nunțile, dar cei care sunt dispuși sa renunțe la petrecerile cu mulți invitati au gasit o alternativa - nunta pe plaja in Grecia. Pregatirile pentru eveniment, transport, cazare și toate cele necesare invitaților sunt munca organizatorilor, mirii și invitații…

- Administratia Nationala Apele Romane Dobrogea-Litoral a comunicat public, inclusiv operatorilor de plaja ca plaja Mamaia - Navodari va putea fi operabila de la 1 iulie, desi lucrarile de largire se inchid la finalul lunii mai.

- Ce destinații de vacanța aleg romanii pentru 2021. Litoralul romanesc ramane in top Litoralul romanesc ramane preferatul romanilor, ca destinație de vacanța, cu un procent impresionat de 27,8%, arata un sondaj realizat printre cititorii site-ului DCNews.ro. Muntele este pe al doilea loc, cu 20,9% din…

- Al doilea Paste in pandemie este sarbatorit anul acesta cu mai putine restrictii. Dorul de libertate si-a spus cuvantul. Soselele au fost luate cu asalt si multi romani au plecat de acasa sa petreaca in natura, la munte sau la mare. Potrivit datelor operatorilor din turism, au fost facute in jur de…

- Fara petreceri in cluburi, la malul marii, in minivacanța de Paște și 1 Mai. Nici pe plaja nu vei avea liber la distracție pana in zori ca in anii trecuți. Numai pana la 10 seara este libera circulația, cu excepția nopții de sambata, cand poți sa te plimbi in afara hotelului sau a pensiunii pana...…