- Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" a condamnat, luni, manifestarile "negationiste" ale AUR. "Astazi, un lider AUR, protejat de imunitatea parlamentara, a catalogat Holocaustul din Romania drept o 'simpla lectie' sau o 'tema minora' in sistemul educational.…

- Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” a condamnat, luni, manifestarile „negationiste” ale AUR, dupa ce partidul a transmis un comunicat in care afirma ca istoria Holocaustului reprezinta o „tema minora” care „a fost ridicata la rangul de materie”.

- Din inițiativa profesorului Gabriel Stan, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, in parteneriat cu Consiliulul Județean Bacau, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacau, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau și cu Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacau, a lansat…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a participat astazi, alaturi de Alexandru Florian – director general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului in Romania „Elie Wiesel”, Brif Hainrich –... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Legea prevede introducerea disciplinei scolare "Istoria Evreilor. Holocaustul" in planurile-cadru ale invatamantului liceal si profesional, precum si instituirea si acordarea premiului "Constantin Karadja".Actul normativ stipuleaza ca aceasta disciplina scolara se include in planurile-cadru ale invatamantului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru studierea istoriei evreilor si a Holocaustului. Legea prevede introducerea disciplinei scolare “Istoria Evreilor. Holocaustul” in planurile-cadru ale invatamantului liceal si profesional, precum…

- La 9 octombrie este marcata, in tara noastra, Ziua Holocaustului, instituita prin Hotararea de Guvern nr. 672/5 mai 2004, in urma propunerii facute de Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului in Romania. Cu acest prilej, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie…