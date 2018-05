Stiri pe aceeasi tema

- Ei bine, incurcate mai sunt caile dragostei, pentru ca Nicole Cherry ar fi fost inșelata de Teo chiar cu prietena ei cea mai buna, Diana. Noua cucerire a lui Teo este Diana, o domnișoara de origine libaneza, fiica unui milionar. Teo a postat o fotografie pe Instagram, in care apare alaturi de Diana…

- Pentru una dintre zodii Ziua Femeii nu va fi una fericita, asa cum se astepta. Daca multe dintre ele se gandesc doar la cadourile si florile pe care le vor primi, ei bine, trebuie sa se pregateasca si pentru vesti proaste.

- Cantareața Giulia a marturisit in numeroase randuri ca este fericita și implinita alaturi de soțul ei, Vlad Huidu, dar și de copii. Artista insa are și limite atunci cand vine vorba de relație, iar aceasta știe foarte bine ce nu i-ar putea ierta niciodata barbatului de langa ea. Mai exact, daca ar inșela-o,…

- Mariana de la Exatlon lucreaza ca menajera și este foarte manda de meseria pe care o are. Mai mult, concurenta, care este considerata una din cele mai bune din concurs, spune ca meseria o ajuta foarte mult sa iși mențina condiția fizica. „Lucrez la o firma de curațenie. Ma duc și fac curațenie in casele…

- Traiesc in frig si se chinuie sa-si faca temele la lumina lumanarii, in timp ce mama lor a fugit in lume, dupa o viata mai buna. Patru frațiori, frumoși foc, dar care de aproape jumatate de an și-au pierdut zambetul, iși duc traiul de pe o zi pe alta și se incalzesc doar la faclia firava ce le lumineaza…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de distrugere prin incendiere, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat doi barbati, in varsta de 33, respectiv 34 de ani, din Medgidia, banuiti de comiterea faptei.Astfel, la data de 27 ianuarie a.c., persoanele in…

- Polițiștii clujeni au depistat, lluni, doi barbați dați în urmarire pentru executarea unor pedepse cu închisoarea.Astfel, la data de 5 februarie, în urma verificarilor efectuate de catre politistii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale, a fost depistat un tânar,…