Stiri pe aceeasi tema

- Deși acum cațiva ani era in carți și facea parte din echipa unuia dintre cele mai celebre seriale difuzate vreodata, viața lui Charlie Sheen a capatat o direcție nu tocmai fericita. Dupa ce a fost dat afara din show-ul “Two and a Half Men” din cauza problemelor cu alcoolul și drogurile, Charlie Sheen…

- John Travolta este de nerecunoscut! Actorul in varsta de 64 de ani a fost fotografiat in timpul unor filmari pentru productia cinematografica "Moose", iar noua s-a infatisare i-a socat pe fani.

- Este una dintre actritele care au depasit pragul de 50 de ani, dar timpul nu a fost deloc bland cu ea. Spre deosebire de colegele de breasla – Halle Berry (51), Cindy Crawford (52), Sharon Stone (60), Iman (62) sau Meryl Streep (68), doar cateva exemple de celebritati care arata impecabil pentru varsta…

- Noapte de foc pentru autoritati. Mai multe localitati din judetul nostru au fost afectate de inundatii. Conducerea Inspectoratului pentru situatii de Urgenta a dispus suplimentarea efectivelor de intervenție, iar prefectul Brașovului, Marian Rasaliu, a convocat Comitetul Județean…

- Aseara, la orele 21.10, OMV Petrom a postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, la sectiunea Rapoarte si informari, documentul intitulat "Hotararea instantei de fond" pe care il redam integral, prin care investitorii si actionarii sunt informati despre un "Eveniment important de raportat". Facem…

- A patra premiera a actualei stagiuni de la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” va fi... scoasa in lume sambata, 3 martie, in Sala Mare. Este vorba despre un spectacol cu adevarat special, care se bazeaza pe filmul „Dancer in the Dark” de Lars von Trier.

- Plimbarea pe timp de noapte prin Chisinau prezinta pericol. O spun tot mai multi locuitori ai capitalei intervievati de Noi.md. Daca unii afirma ca evita sa iasa pe timp de noapte din casa, fiindu-le frica de intuneric, altii spun ca sint nevoiti sa traverseze strazile prin bezna, din cauza ca abia…

- Suspecta de cancer, Sonia profita de locul in care se afla și iși continua analizele medicale la un spital din Istanbul. Pentru a nu-i da de banuit soțului ei, care nu este la curent cu problemele sale de sanatate, face in așa fel ca Tudor sa se bucure de luna lor de miere.