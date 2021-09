Cu o saptamana inainte de inceperea anului școlar, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au readus in atentia mai multor elevi importanta dezvoltarii voluntariatului, a initiativei sociale si a spiritului civic.„Sambata, 4 septembrie, in baza proiectului educational „Impreuna”, politistii Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu politisti din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii, Postului de politie C.A.Rosetti si Serviciului pentru Actiuni Speciale au organizat o activitate informala sub forma a doua ateliere/de orientare turistica si de gastronomie.…