Stiri pe aceeasi tema

- Paraguay isi va transfera ambasada sa in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, urmand exemplul Statelor Unite si Republicii Guatemala, a facut cunoscut miercuri ministerul de externe de la Asuncion, transmite AFP, conform agerpres.ro. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat in decembrie…

- Paraguay isi va transfera ambasada sa in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, urmand exemplul Statelor Unite si Republicii Guatemala, a facut cunoscut miercuri ministerul de externe de la Asuncion, transmite AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat in decembrie decizia sa de a recunoaste Ierusalimul…

- Transferul foarte controversat al Ambasadei SUA ar fi urmat sa se faca in date de 14 mai, 2018, pentru a coincide astfel cu a 70-a aniversare a crearii statului Israel. Intr-un comunicat de presa, ministerul de Externe din Paraguay a anuntat "lansarea unui proces de executare a deciziei presedintelui…

- Intr-o perioada in care toti opozantii PSD ataca intentia de mutare a ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, un fost ministru in Guvernul Ciolos prezinta argumentele pentru care Romania ar trebui sa recunoasca Ierusalimul drept capitala Israelului. Marius Bostan, fost ministru al Comunicatiilor,…

- Mutarea Ambasadei Romaniei din Israel, la Ierusalim Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectiva a Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim - a anuntat joi seara presedintele PSD, Liviu Dragnea. Prezent…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.Presedintele american Donald Trump a recunoscut…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…