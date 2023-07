Stiri pe aceeasi tema

- Cele 78 de indicatoare turistice, montate in Cetatea Alba Carolina pe stalpii preexistenți sunt, de saptamana aceasta, „la datorie”, anunța municipalitatea. „Aceste indicatoare sunt nu doar necesare Cetații, ci și estetice, un mic „detaliu” care in mod sigur va fi apreciat de albaiulieni și turiști”,…

- Proprietarul Casei Muhle a finalizat lucrarile la monumentul istoric, iar o comisie din partea Primariei si a Direcției de Cultura va receptiona lucrarea. Este aproape finalul unui lung sir de procese si a intentiei proprietarilor care s-au perindat de-a schimba arhitectura acestui imobil istoric al…

- Pentru o informare corecta a cetațenilor, in ceea ce privește situația lucrarilor aferente celor doua proiecte de MOBILITATE URBANA din Alba Iulia, fac precizarea ca acestea sunt executate de trei companii semnificative: Elis Pavaje, PORR Construct și Antrepriza de Reparații Lucrari Cluj (ARL). In…

- Echipa PNL vine cu incredere in fața oamenilor, pentru a crea acel parteneriat care garanteaza indeplinirea obiectivelor și responsabilitatea fața de oraș! Indiscutabil, municipiul Alba Iulia este unul dintre campionii dezvoltarii, nu numai de la nivel local, ci și la nivel național, avand peste 200…

- Montarea unei roți panoramice pe platoul Cetații de Scaun Suceava, ca atracție turistica și alternativa de petrecere a timpului liber, va fi din nou scoasa la licitație de catre municipalitatea suceveana.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat ca noua licitație pentru achiziționarea roții ...

- Alba Fest 2023: Carla’s Dreams, Holy Molly, Smiley, Iris și mulți alții, pe scena din Piața Cetații, in iunie. LISTA artiștilor Numele artiștilor și formațiilor care vor urca in acest an pe scena Festivalului Alba Fest, in Cetatea Alba Carolina, au fost facute publice de catre Primaria Alba Iulia. Timp…

- VIDEO| Antenta 5G lovește din nou! Dezbatere aprinsa, la Primaria Alba Iulia, incinsa de inteligența artificiala ChatGPT! VIDEO| Antenta 5G lovește din nou! Dezbatere aprinsa, la Primaria Alba Iulia, incinsa de inteligența artificiala ChatGPT! Astazi, 25 aprilie, la sediul Primariei municipiului Alba…

- Gazonul de pe stadionul din centrul orașului a fost schimbat de un consorțiu format din 5 firme de profil. Este pentru prima data cand gazonul a fost schimbat integral din bani publici. Un video de pe stadion cu noua suprafața de joc a fost publicat duminica seara de Alin Tișe.