FOTO incredibil! Siria, fetița siriană care confundă aparatul de fotografiat cu o armă și „se predă” în fața reporterului Hudea, este o micuța siriana in varsta de 4 ani care a schimbat lentila unei camere profesionale de fotografiat cu țeava unei puști și ridica mainile in sens de predare… In ultimii ani cu toții am vazut aceasta imagine, dar pana acum nimeni nu a știut ce se ascunde in spatele acestei fotografii, ba mai mult, mulți ”critici” și internauți au spus ca acesta este o fotografie modificata, dar nu este așa. Iata ce au descoperit cei de la BBC: Cei care impartașeau aceasta imagine au fost emoționați de frica din ochii acestei fetițe in timp ce parea sa priveasca țeava unei arme. Nu era o arma, desigur,… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O serie de scene cumplite, care il au ca protagonist pe temutul Bebino, sau ”King Kong din Berceni”, cum mai este cunoscut in mediile interlope, au fost descrise cu lux de amanunte de martorii cumplitei batalii din Tei Toboc.

- Vineri, 13 decembrie, in jurul orei 12.00, politistii orasului Baia Sprie au fost sesizati prin apel 112, despre faptul ca doi barbati au sustras mai multe bucati de teava metalica de pe stadionul de fotbal, din oras. Deplasati de urgenta la fata locului, in apropierea stadionului de fotbal, politistii…

- La putin timp dupa ce a survolat planeta Jupiter la 3 noiembrie 2019, sonda Juno, apartinand NASA, a obtinut aceasta perspectiva asupra emisferei sudice a planetei, in timp ce se indeparta de planeta gigantica. In imagine sunt vizibile cicloane masive in apropierea polului sud al lui Jupiter,…

- Zizik este in culmea fericirii, pentru ca astazi Mosul a venit mai devreme la ea. Fosta asistenta de la Star Matinal a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, care i-a umplut sufletul de bucurie.

- Vedetele autohtone, ca și noi, cand vine vorba de copii lor, se mandresc cu ei și incearca sa și-i aduca in fața reflectoarelor și sa se mandreasca cu ei. Același lucru l-a facut și Iulia Albu cand fetița ei, Mikaela, a avut parte de o sesiune de machiaj extravagant. Așa cum declara chiar mamica fetei,…

- In imagine apare o fetita imbracata in negru, care sta in picioare pe o zona cu iarba uscata. La prima vedere pare ca are picioarele nenatural de lungi si subtiri. Una dintre postarile cu aceasta imagine a adunat mii de comentarii ale internautilor care au recunoscut ca nu si-au putut da seama ce apare…

- Caz incredibil! O fetita de 6 ani i-a trimis o scrisoare tatalui sau mort. Destinatia? In cer! Copila a dorit sa-i transmita parintelui cateva ganduri, in ziua in care barbatul ar fi implinit 47 de ani. Dupa cateva zile, micuta si mama ei s-au trezit cu postasul la usa!