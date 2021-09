FOTO – Incident șocant în trafic, în județul Cluj Un accident a avut loc intr-o comuna din județul Cluj. Un stalp din lemn a cazut peste un autocar plin cu pasageri. Incidentul a avut loc in comuna Cuzdrioara. O persoana a fost ranita. Stalpul ar fi cazut peste autocar deoarece caroseria acestuia a agațat firele care treceau peste drum, tragand și stalpul. „La data de 6 septembrie a.c., in jurul orei 15.20, Poliția municipiului Dej a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112, cu privire la faptul ca, pe raza localitații Manașturel, un stalp de lemn a cazut peste un mijloc de transport persoane. La fața locului, din primele verificari, a… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

