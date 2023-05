FOTO. Incident grav pe calea ferată. Două locomotive s-au ciocnit în Giurgiu. Două persoane au ajuns la spital Doi barbati au ajuns la spital, miercuri dimineata, dupa ce doua locomotive s-au ciocnit in judetul Giurgiu. A treia persoana implicata in accident a refuzat transportul la spital. Pe relatia Bucuresti – Giurgiu trenurile vor fi anulate temporar. Cei doi barbați, cu varste de 55 și 58 de ani, au fost duși la spital, in […] The post FOTO. Incident grav pe calea ferata. Doua locomotive s-au ciocnit in Giurgiu. Doua persoane au ajuns la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform primelor informatii transmise de personalul feroviar ajuns la fata locului, unul dintre mecanici nu a respectat semnalul de oprire din zona statiei Toporu, a talonat un maca si a lovit frontal cealalta locomotiva, care venea dinspre Giurgiu.Cele doua locomotive private sunt avariate, nu sunt…

- Doi barbati au ajuns la spital, miercuri dimineata, dupa ce doua locomotive s-au ciocnit in judetul Giurgiu, informeaza News.ro.”Doi barbati, in varsta de 55 si 58 de ani, au ajuns la spital, in aceasta noapte, in urma unui accident feroviar ce s-a produs intre localitatile Toporu si Chiriacu. Evenimentul…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineața, intr-un tren de calatori in care se aflau 100 de persoane, in județul Cluj. Garnitura nu era in mers, iar oamenii au coborat la timp. ”Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit la un incendiu care s-a manifestat la compartimentul motor al unui…

- Plan roșu de intervenție miercuri seara la Sibiu, dupa un accident in care au fost implicate doua autocare pline cu elevi. 90 de persoane se aflau in cele doua mijloace de transport, dar niciuna nu a fost grav ranita. 20 dintre copii au fost duși la spital pentru verificari, iar alții au suferit atacuri…

- O autospeciala a IPJ Dambovita a fost implicata, miercuri dimineata, intr-un accident care a avut loc la intersectia Sos Panduri/Calea 13 Septembrie din Bucuresti. Patru persoane, intre care doi politisti, au ajuns la spital. ”In data de 26 aprilie, in jurul orei 02:30, Brigada Rutiera a fost sesizata…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 10 dintre acestea, 2 adulți și 7 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 9 dintre acestea, 7 adulți și 2 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la locomotiva unui tren de marfa in Gara Crivina. Reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova au precizat ca incendiul se manifesta la compartimentul motor al unei locomotive diesel, se lucreaza pentru localizare si lichidare, fara a fi…