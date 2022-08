Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Primariei Capitalei au transmis ca o ancheta administrativa va avea loc in paralel cu ancheta deja demarata de politie, in urma incidentului de luni, cand un copil a fost ranit de o statuie in holul instituției. Primaria Capitalei a transmis ca, luni, in jurul orei 13.40, in holul de…

- Incident foarte grav in Primaria Capitalei! Un copil de șase ani a ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, in urma cu puțin timp, dupa ce a fost lovit de o statuie din holul principal al Primariei. Aceasta s-ar fi desprins și a cazut pe el.„La ora 13:46 am fost solicitați sa intervenim…

- Incident inainte de nunta Lopez-Affleck. Mama actorului a ajuns in spital, vineri dupa ce s-a ranit pe domeniul care va gazdui nunta din acest weekend. Inainte de nunta lui Jennifer Lopez cu Ben Affleck, mama actorului a fost dusa cu ambulanța la spital vineri, dupa ce s-a ranit la picior. O sursa a…

- O fata de 12 ani, din județul Brașov, a ajuns la spital, dupa ce a calcat pe un capac de canalizare care s-a mișcat de la locul lui. In momentul incidentului, fata avea in brate un bebeluș de 9 luni, care se afla in afara oricarui pericol, a anunțat, joi, IPJ Brașov. Conform Inspectoratului de […] The…

- UPDATE Cinci persoane cu fracturi au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente Ploiesti, in urma accidentului. Patru persoane au fost ranite și au cerut ajutorul pompierilor și al Ambulanței, dupa ce terasa pe care se aflau pentru a face un selfie, s-ar fi rupt, duminica, la o locație de pe…

- O fetita in varsta de doi ani a cazut, luni, de la etajul 3 al unui hotel din Eforie Nord, ea fiind dusa de urgența la spital pentru investigatii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Andreea Iliescu, a declarat ca politisti din cadrul Politiei Eforie au fost sesizati,…

- O fetita in varsta de doi ani a cazut, luni, de la etajul doi al unui hotel din Eforie Nord, ea fiind dusa de urgența la spital pentru investigatii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Andreea Iliescu, a declarat ca politisti din cadrul Politiei Eforie au fost…

- Un tanar in varsta de 19 ani a ajuns, marti, la UPU SMURD Targu Mures in stare grava dupa ce a efectuat un salt cu parasuta si, din primele informatii, aceasta nu s-ar fi deschis. Tanarul este in coma in acest moment, cu mai multe rani grave. „Este vorba de un pacient parasutist. Are politraumatism,…