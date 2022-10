FOTO. Incident grav la metrou. Călători loviți de o bucată de ciment la Piața Victoriei O bucata de ciment s-a desprins, joi, de sub scarile de acces pe peron, in stația de metrou Piața Victoriei. Mai mulți calatori au fost raniți. Incidentul s-a petrecut pe magistrala M1, Republica – Dristor, potrivit romaniatv.net. Piatra s-ar fi desprins de sub scarile de acces și a lovit mai mulți calatori aflați pe peron. […] The post FOTO. Incident grav la metrou. Calatori loviți de o bucata de ciment la Piața Victoriei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Un incident tulburator s-a produs, joi dupa-amiaza la statia de metrou Piata Victoriei din Bucuresti, unde mai multi calatori ar fi fost raniti dupa ce o piatra s-a desprins si a cazut pe peron. Primele informatii de la fata locului arata ca incidentul s-a produs pe peronul care deserveste magistrala…

- Mai multi calatori au fost raniti joi dupa-amiaza la statia de metrou Piata Victoriei din Bucuresti, dupa ce o piatra s-a desprins si a cazut pe peron, informeaza Observatornews. Primele informatii de la fata locului arata ca incidentul s-a produs pe peronul care deserveste magistrala de metrou M1,…

