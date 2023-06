Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți barbați, care lucrau la un imobil, au fost prinși sub tavanul care s-a prabușit peste ei, in Apahida, Cluj. Tavanul unui imobil din localitatea Apahida, județul Cluj, s-a prabușit in aceasta dimineața peste mai mulți muncitori. ISU Cluj a anunțat ca intervine joi dimineața dupa ce tavanul…

- Tavanul unui imobil din localitatea Apahida, județul Cluj, s-a prabușit joi dimineața peste mai mulți muncitori.ISU Cluj a anunțat ca intervine joi dimineața dupa ce tavanul unui imobil, aflat in lucrari de reabilitare, de pe strada Libertații din localitatea Apahida, s-a prabușit peste mai mulți…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente dupa ce tavanul unui imobil, aflat in lucrari de reabilitare, de pe strada Libertații din localitatea Apahida, s-a prabușit peste mai mulți muncitori. „La fața locului acționeaza trei autospeciale și 4 ambulanțe SMURD”,…

- O fetita de 4 ani a ramas blocata in interiorul unei masini, parinții au cerut ajutorul pompierilor. Incidentul a avut pe strada Alverna din Cluj-Napoca, in plina zi. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente pentru a debloca un copil aflat intr-un autoturism…

- Tencuiala s-a desprins, marti, din tavanul unei sali de clasa din imobilul in care functioneaza Colegiul National ”Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu, cladire afectata de cutremurele produse in zona Olteniei in acest an. Incidentul a avut loc chiar in timp ce o echipa de experți evalua cladirea. Echipa…

- Un impingator slovac s-a scufundat, sambata dimineața, in Dana 96 a Portului Constanța. Cei cinci membri ai echipajului au fost salvati. Capitania Portului Constanța a fost anunțata ca impingatorul Michaela, sub pavilion Cehia, are gaura de apa la babord dupa ce a intrat in coliziune cu impingatorul…

- O femeie de 70 de ani a suferit multiple traumatisme dupa ce a fost prinsa, vineri, sub o masina, in timp ce se afla pe trotuar. „Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit cu doua autospeciale dotate cu modul de descarcerare pentru a scoate o femeie, in varsta de aproximativ 70…

- Doua elicoptere ale armatei americane s-au prabușit in Kentucky, in timpul unui antrenament. Se estimeaza ca mai multe persoane și-au pierdut viața, relateaza BBC. Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a spus ca este o „veste trista” și ca „sunt așteptate decese”. Potrivit presei locale, incidentul…