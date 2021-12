Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui microbuz inmatriculat in Romania, in care se aflau opt pasageri, a incercat eludarea controlului de frontiera intrand in tara prin P.T.F. Nadlac, pe contrasens, pe arterele destinate iesirii din Romania, incercand astfel sa evite triajul epidemiologic. In data de 13.12.2021, in jurul orei…

- Soferul unui microbuz inmatriculat in Romania, in care se aflau opt pasageri, a incercat sa evite controlul de frontiera intrand in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, din judetul Arad, pe contrasens, pe arterele destinate iesirii din Romania. Soferul si pasagerii au vrut astfel sa…

- Un sofer de microbuz care transporta pasageri din Ungaria in Bacau a trecut frontiera, la Nadlac, pe contrasens, pentru a incerca sa evite triajul epidemiologic si riscul ca ocupantii vehiculului sa fie pusi in carantina.Incidentul a avut loc la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei…

- Opt romani au incercat sa scape de carantina la intoarcerea in țara și au prezentat la frontiera contracte de munca false. Potrivit Poliției de Frontiera, cei opt romani s-au prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Valea lui Mihai, din județul Bihor, pentru efectuarea formalitaților de frontiera,…

- Politistii de frontiera din Arad au prins 20 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare si masini. Potrivit Poliției de Frontiera, in ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali au descoperit, ascunse in plafonul unui microbuz condus de un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana, 7.000 de capsule antivirale de provenienta ucraineana. Potrivit Poliției de Frontiera, șoferul microbuzului, un barbat de 46 de ani, s-a prezentat in…

- Trei cetațeni bulgari au incercat sa intre in Romania folosind teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2. Potrivit Poliției de Frontiera, cetațenii bulgari, doi barbați, in varsta de 17, respectiv 41 de ani, și o femeie, in varsta de 38 de ani, s-au prezentat la Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera satmareni au descoperit noua cetateni indieni, care au incercau sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul de marfa al unei autoutilitare. Soferul este cercetat acum pentru trafic de migranti si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Potrivit…